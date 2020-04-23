Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#История23.04.2020 17:07

55 лет запуску спутника «Молния-1»

Ровно 55 лет назад, 23 апреля 1965 года, на околоземную орбиту был выведен первый отечественный аппарат космической связи «Молния-1». Экспериментальный спутник-ретранслятор разработки ОКБ-1 (сегодня — РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обеспечил телевещанием и радиосвязью наиболее отдаленные территории нашей страны, открыв новое направление отечественной космонавтики в области создания и эксплуатации автоматических космических систем связи и телекоммуникаций.

Разработка системы спутниковой связи СССР началась в 1961 году по инициативе и под руководством Главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королёва. В результате уже на следующий день после успешного запуска аппарата «Молния-1» был выполнен первый в нашей стране сеанс спутниковой связи между Москвой и Владивостоком. 1 мая 1965 года жители Дальнего Востока впервые увидели на экранах телевизоров праздничную демонстрацию трудящихся на Красной площади в Москве. С запуском следующих четырех спутников многоканальная космическая радиосвязь охватила основные районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Средней Азии, а прямая трансляция программ Центрального телевидения стала для них регулярной и общедоступной.

С 1967 года развертывается сеть наземных станций «Орбита» для системы «Молния-1», которая позволила расширить зону телевещания по всем часовым поясам. К этому времени изготовление и запуски спутников связи уже осуществлялись красноярским филиалом ОКБ-1 ОКБ-10 (сегодня — ИСС им. М.Ф. Решетнева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), которое возглавлял заместитель Сергея Королёва главный конструктор Михаил Решетнёв.

В дальнейшем на базе космического аппарата «Молния-1» была разработана серия советских, а затем российских спутников связи: «Молния-1+» (1967), «Молния-2» (1971), «Молния-3» (1974), «Молния-1Т» (1983) и «Молния-3К» (2001).

В середине 1990-х годов РКК «Энергия» совместно с компанией «Газком» вернулась к созданию космических спутников связи. Главным достижением в этой области стали геостационарные телекоммуникационные спутники нового поколения «Ямал-100» (1999) и «Ямал-200» (2003), впервые в отечественной практике созданные на базе негерметичной космической платформы с длительным сроком эксплуатации. Спутники «Ямал» положили начало коммерциализации космической деятельности в России.

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