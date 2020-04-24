А. Клишас: Внесение предлагаемых Правительством изменений будет способствовать развитию благотворительной деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал внесенные поправки в законодательство.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», который предусматривает совершенствование правовых условий для формирования и использования целевого капитала некоммерческими организациями. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Он отметил, что законопроект, внесённый Правительством РФ, направлен на установление особенностей формирования и пополнения целевого капитала благотворительных и других некоммерческих организаций. Предлагается предоставить благотворительным организациям право на участие в хозяйственных обществах совместно с другими лицами. Вносится ряд уточнений, связанных с оформлением договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал и расчетов по нему. Законопроектом исключаются обязанность расходования указанных пожертвований на благотворительные цели в течение года с момента их получения и обязанность расходования на финансирование благотворительных программ таких видов доходов.

По мнению Андрея Клишаса, внесение предлагаемых законопроектом изменений будет способствовать развитию благотворительной деятельности и создаст для некоммерческих организаций, в том числе благотворительных условия, обеспечивающие долгосрочную финансовую устойчивость в реализации своих программ и достижение более стабильного социального эффекта в их реализации.

Внесение предлагаемых изменений будет способствовать развитию благотворительной деятельности

«В случае принятия закона повысятся возможности благотворительных организаций по эффективному использованию средств, поступающих на благотворительные цели, и их аккумулированию для финансирования долгосрочных проектов», — отметил парламентарий.

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