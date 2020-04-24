Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров Рослесхоза.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров Рослесхоза. Мероприятие проведено в режиме видеоконференцсвязи.

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«Мы внимательно, в оперативном режиме, следим за прохождением каждого пожароопасного сезона. В этом году он будет непростым, в том числе в связи борьбой с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул сенатор. «Серьезная проверка готовности сил и средств в субъектах Федерации к пожароопасному сезону предстоит уже в начале мая».

В связи с высокими температурами по всем федеральным округам прогноз пожарной опасности на предстоящий сезон неблагоприятный, добавил законодатель, ссылаясь на информацию Росгидромета.

Алексей Майоров обратил внимание, что в целом ситуация полностью контролируется Рослесхозом, обеспечена координация со всеми службами, прежде всего, МЧС.

Заседание Федерального штаба по координации деятельности по тушению пожаров

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Заседание Федерального штаба по координации деятельности по тушению пожаров

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Заседание Федерального штаба по координации деятельности по тушению пожаров

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Заседание Федерального штаба по координации деятельности по тушению пожаров

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Заседание Федерального штаба по координации деятельности по тушению пожаров

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Заседание Федерального штаба по координации деятельности по тушению пожаров

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Он также привел данные Рослесхоза, согласно которым в 2019 г. выделенные средства в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» позволили укрепить лесопожарные формирования регионов 13 тысячами единиц лесопожарной техники и оборудования. Выполнены все обязательства по обеспечению территорий финансовыми средствами. По оперативным данным к тушению лесных пожаров, согласно сводным планам, готовы 180 тысяч человек и более 67 тысяч единиц техники. Кроме того, сформирован межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения, который предусматривает возможность дополнительного привлечения еще более 2 300 человек, а также порядка 500 единиц техники, чтобы оказывать помощь наиболее горимым регионам. «Вместе с тем, выделенных средств, по‑прежнему недостаточно. Регионы высказывают просьбы о рассмотрении возможности выделения дополнительных федеральных средств на проведение лесозащитных мероприятий, увеличения численности подразделений, закупки оборудования», — сообщил Алексей Майоров.

В 2019 г. выделенные средства в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» позволили укрепить лесопожарные формирования регионов 13 тысячами единиц лесопожарной техники и оборудования

Он привел некоторые данные статистики по пожарам на сегодняшний день. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2020 г. в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 16 000 га. Лесные пожары ликвидированы в Калининградской, Псковской, Брянской, Московской, Владимирской, Курганской, Амурской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Калужской областях; Республиках Тыва, Бурятия, Хакасия, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Забайкальском краях. Так, в ночь на 24 апреля 2020 г. на территории России действовало 87 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 507 га. Например, 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 836 га (Забайкальский край), 18 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 922 га (Иркутская область).

Алексей Майоров подчеркнул, что пожароопасный сезон открыт в 69 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в 2 регионах: на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском районе Краснодарского края. Особый противопожарный режим введен в 49 субъектах Российской Федерации.

«Особо важными для всех регионов являются меры по соблюдению запрета на проведение выжиганий сухой травянистой растительности на землях, прилегающих к лесам. Кроме этого нужно взять на особый контроль выполнение собственниками земельных участков мер противопожарного обустройства территорий, выявлять и привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении Правил пожарной безопасности в лесах и возникновении лесных пожаров», — отметил председатель Комитета СФ.

Также Алексей Майоров указал на важность профилактических мер в этой сфере.

«Регионам важно обеспечить своевременное выполнение кратности наземного и авиационного патрулирования лесов, своевременно вводить особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах, организовать разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, а также наладить регулярное информирование населения о складывающейся обстановке», — заявил сенатор.

По словам Алексея Майорова, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обеспечит необходимое взаимодействие со всеми ответственными службами и органами власти, в том числе в субъектах Федерации.

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