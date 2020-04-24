В. Матвиенко: Федеральный центр продолжит оказывать серьезную поддержку регионам для борьбы с распространением коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

В интервью телеканалу «Россия – 24» Председатель Совета Федерации рассказала о координации усилий всех ветвей власти по решению проблем, связанных с распространением инфекции.

Российские власти приняли системные всеобъемлющие меры по предупреждению распространения коронавируса в РФ. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в интервью телеканалу «Россия – 24».

По ее словам, пандемия коронавируса серьезно угрожает жизни и здоровью людей во многих странах. По сравнению с другими государствами благодаря принятым мерам Россия оказалась более подготовленной, считает спикер СФ.

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«Мы с опережением разворачиваем и в Москве, и в регионах новые койко-места для лечения больных. Обеспечиваем всем необходимым больницы, строим госпитали. Это, конечно, дает свои результаты и во много позволило снять остроту проблемы».

Ситуацию в ежедневном режиме держит под контролем Президент РФ, подчеркнула глава СФ. «Выстроена очень слаженная работа всех уровней, всех ветвей власти», — сказала она, отметив, что Правительство РФ активно выполняет поручения Президента России. «Эти меры каждый день добавляются, усиливаются. Федеральное собрание оперативно приняло все необходимые законы для обеспечения борьбы с коронавирусом».

Ситуация в регионах РФ находится под контролем. Президент в постоянном режиме общается с губернаторами, уточняются и решаются проблемы на местах, сказала Валентина Матвиенко.

«Субъекты Федерации не только получили дополнительные полномочия, что было абсолютно правильным в этой ситуации, но и серьезную поддержку федерального центра. Дополнительно 200 миллиардов рублей было выделено регионам на сбалансированность бюджета: для того, чтобы они могли обеспечить оказание медицинской помощи и поддержать граждан, малый и средний бизнес».

Налажена хорошая координация: все стратегические решения принимаются на уровне федерального центра, но реализуются в субъектах Федерации. В свою очередь региональные власти энергично действуют, принимают адекватные меры для сдерживания распространения коронавируса, подчеркнула глава верхней палаты парламента. «Есть понимание, сколько коек нужно развернуть в каждом регионе, сколько закупить медицинского оборудования, расходных материалов».

Есть понимание, сколько коек нужно развернуть в каждом регионе, сколько закупить медицинского оборудования, расходных материалов

Не менее важна поддержка граждан, оставшихся без работы, семей с детьми, в целом, поддержка экономики, отметила спикер СФ. «Финансовые возможности государства позволяют решать эти задачи. При реализации всех серьезных мер социальной поддержки на сегодняшний день нет никакой необходимости вносить коррективы в бюджет».

Спикер СФ рассказала о том, что отмена принятых в регионах ограничительных мер будет зависеть от развития ситуации с распространением инфекции. «Там, где возможно, нужно дать работать предприятиям, отдельным видам среднего и малого бизнеса — конечно, при соблюдении всех необходимых мер защиты. Мы должны думать о том, чтобы как можно меньше граждан осталось без работы, чтобы не упали доходы, как выйти из этой ситуации с экономикой подготовленной на посткоронавирусный период».

Валентина Матвиенко остановилась на деятельности Рабочей группы СФ, созданной для мониторинга состояния законодательства Российской Федерации в условиях распространения коронавирусной инфекции и подготовки предложений по его совершенствованию.

Рабочая группа проанализирует все проблемы в законодательстве, которые были выявлены в этот период, и выйдет с предложениями по донастройке нормативной правовой базы – в экономике, образовании, медицине, многих других сферах, сказала глава СФ. «Такая системная работа вместе с министерствами и ведомствами будет очень полезна, чтобы мы были лучше готовы к таким ситуациям».

Валентина Матвиенко поблагодарила врачей, всех медицинских работников за их самоотверженный труд по спасению людей в период эпидемии. Она также высказала признательность волонтерам, всем гражданам, проявляющим сознательность и понимание сложившейся ситуации.

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