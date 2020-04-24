Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в формате телеконференции принял участие в совещании с представителями банковского и предпринимательского сообщества Республики Коми.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в формате телеконференции принял участие в совещании с представителями банковского и предпринимательского сообщества региона.

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В ходе мероприятия, инициатором которого выступил сенатор, обсуждались меры поддержки малого и среднего бизнеса.

В совещании также участвовали депутаты Государственного Совета Республики Коми, представители общественных организаций. Была организована прямая трансляция мероприятия в Интернете.

По словам Дмитрия Шатохина, в нынешней ситуации необходимо быть в постоянном диалоге с субъектами малого и среднего предпринимательства, прислушиваться к их мнению по доработке мер поддержки, учитывая специфику региона и отраслей.

В ходе мероприятия участники подняли вопросы выдачи кредитов малому бизнесу на заработную плату под ставку в ноль процентов, возможности реструктуризации действующих кредитов, а также по тем направлениям Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которые не вошли в список пострадавших отраслей экономики.

В свою очередь представители банковского сообщества заявили, что готовы оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке и индивидуально рассматривать вопрос каждого клиента, находящегося в трудной ситуации, по предоставлению антикризисных продуктов и услуг.

«Цель таких встреч, во‑первых, рассказать о том, какие финансовые инструменты для предпринимателей действуют сейчас в условиях пандемии, во‑вторых, указать банковскому сектору на системные проблемы и вопросы, которые возникают у клиентов, а также сформировать предложения по изменению нормативной базы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавируса», — сказал Дмитрий Шатохин.

Сенатор отметил, что в Республике Коми сформирован Общественный совет по поддержке бизнеса, на базе которого проходят прямые линии по налоговой политике и работе банковского сектора в условиях пандемии.

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