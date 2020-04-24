В Чеченской Республике по результатам прокурорской проверки региональные чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе в региональном министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Установлено, что некоторые из должностных лиц ведомства не соблюдали предусмотренный законом запрет на осуществление предпринимательской деятельности.

В нарушение требований законодательства один из государственных служащих являлся совладельцем коммерческих организаций, другой – руководителем общества с ограниченной ответственностью. Еще одно должностное лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.

В связи с этим прокуратура внесла представление в региональное министерство.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования участие должностных лиц в коммерческих организациях и руководство их деятельностью прекращено, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя также отменена.

Кроме того, трое чиновников, допустивших нарушения законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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