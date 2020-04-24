Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Байконур#Дмитрий Рогозин24.04.2020 16:36

Дмитрий Рогозин ознакомился с работами по благоустройству Байконура

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прилетел в аэропорт «Крайний» комплекса «Байконур». 25 апреля в 04:51:41 мск с площадки № 31 космодрома запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14».

Сегодня, 24 апреля 2020 года, в ходе рабочей программы Дмитрий Рогозин вместе с главой администрации города Константином Бусыгиным посетили обновленный Парк Победы, где в ближайшее время будут открыты три монумента: воинам-интернационалистам, 75-летию Победы и 65-летию Байконура. Дмитрий Рогозин заложил капсулу с посланием потомкам от современной молодежи. Вскрытие капсулы запланировано в 2055 году в честь 100-летия города и космодрома.

Кроме того, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» ознакомился с работами по благоустройству Байконура. В частности, он осмотрел центральный бульвар на проспекте Королёва, где сейчас проходит масштабная реконструкция.

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