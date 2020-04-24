Source: Russia – Council of the Federation

По инициативе сенатора на территории музея-заповедника в Кировском районе Ленинградской области провели работы по реставрации экспозиции.

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области завершилась реставрация экспозиции. Работы проводились по инициативе первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти региона Дмитрия Василенко. ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области

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Сенатор отметил, что экспозиция «Наследники Героев» состоит из четырех современных танков. «Так как музей интерактивный и экспонаты разрешается трогать, краска с танков начинает стираться, и они быстрее теряют свой внешний вид», — сказал парламентарий.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области

По словам Дмитрия Василенко, такие реставрационные мероприятия будут проводиться регулярно. «Патриотическое воспитание молодежи – первоочередное дело для нас. Посещение таких мест, как панорама «Прорыв блокады Ленинграда», способствует развитию интереса молодежи к истории нашей страны», — подчеркнул сенатор.

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