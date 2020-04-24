Компании Группы «Газпром межрегионгаз» начали подготовку к прохождению осенне-зимнего периода

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 апреля 2020, 16:45

Газораспределительные организации, входящие в Группу «Газпром межрегионгаз», приступили к подготовке производственных объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2020–2021 гг. Исполнение инвестиционных и ремонтных программ позволит свести к минимуму риски возникновения технологических нарушений, а также обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение всех категорий потребителей в сезон максимальных нагрузок на газораспределительную систему.

В рамках подготовки к зиме проводится диагностика 7 тысяч км подземных газопроводов, почти 6 тысяч пунктов редуцирования газа, более тысячи подводных переходов. Также запланирован текущий ремонт и техобслуживание 47,5 тысяч установок катодной защиты, 139 тысяч пунктов редуцирования газа и свыше 1 миллиона единиц запорной арматуры распределительных газопроводов. При подготовке к зиме будет проведен капитальный ремонт 2,5 тысяч единиц запорной арматуры, около 1,5 тысяч установок катодной защиты и 2,8 тысяч пунктов редуцирования газа. Кроме того, начато приборное обследование изоляции 60 тысяч км газовых труб.

В целях предупреждения и оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций пройдет проверка готовности аварийно-спасательных формирований газораспределительных организаций, выполнено техническое обслуживание и ремонт свыше 21 тысячи единиц специализированного автотранспорта (автомобили повышенной проходимости, снегоболотоходы, экскаваторы, автокраны, телескопические вышки и т. д.). Также организована проверка на исправность средств диспетчерского и технологического управления и аварийного резерва материалов.

Особое внимание уделяется работе технического персонала газовых компаний. Во всех регионах запланированы противоаварийные и противопожарные тренировки, в том числе с привлечением региональных подразделений МЧС и органов власти.

«Персонал газораспределительных организаций обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и необходимыми инструментами. Введенный режим ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции не повлияет на выполнение всех запланированных в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду работ», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентняа дочерняя компаний ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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