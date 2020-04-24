Линия краткосрочной поддержки ликвидности — новый инструмент МВФ для помощи в период кризиса

Source: IMF – News in Russian

(Фото: number1411/ iStock By Getty Images)

Джеффри Окамото

23 апреля 2020 г.

Тяжелые времена для стран с формирующимся рынком

Пандемия Covid-19 серьезно подорвала мировую экономику на всех уровнях. По всему миру сильно ужесточились финансовые условия, отток портфельных инвестиций из стран с формирующимся рынком беспрецедентен как по размерам (примерно 100 млрд долларов США), так и по скорости, а рынки в некоторых случаях практически замерли. Это создало существенный спрос на долларовую ликвидность, и страны с формирующимся рынком столкнулись с дефицитом ликвидности.

Несколько организаций нашли решение этой проблемы: ведущие центральные банки открыли двусторонние своповые линии друг для друга и для большего числа стран, чем во время мирового финансового кризиса, а Федеральный резервный банк Нью-Йорка расширил круг стран, которым предоставляет долларовую ликвидность в рамках своей программы репо. Однако ФРС и другие центральные банки не могут предоставлять свопы всем странам, и многие государства-члены МВФ с формирующимся рынком до сих пор испытывают дефицит ликвидности или столкнутся с риском случайных «внезапных прекращений притока капитала» в ближайшее время и после прекращения действия своповых линий. Это обнаруживает критический пробел в глобальной системе финансовой безопасности, но мы его быстро заполнили.

Новый инструмент МВФ для поддержки ликвидности

Мы не можем предсказать, когда случится такой дефицит ликвидности. Однако мы знаем, что, когда замерзают каналы, по которым движутся мировые потоки капитала, проблема дефицита краткосрочной ликвидности может быстро превратиться в более глубокую и затяжную проблему платежеспособности. В таких случаях спасением может оказаться доступная по требованию линия поддержки ликвидности.

В ответ на эту потребность на прошлой неделе МВФ создал новый механизм — линию краткосрочной поддержки ликвидности (ЛКЛ), которая пополнила набор инструментов финансирования МВФ впервые почти за десять лет. В рамках более широкой антикризисной стратегии этот новый механизм предоставляет надежную и возобновляемую кредитную линию без фактических условий для государств-членов с очень хорошими основными экономическими показателями и основами политики, такими же квалификационными критериями, как у еще одного механизма МВФ под названием гибкая кредитная линия (ГКЛ). ЛКЛ разработана для удовлетворения особых потребностей платежного баланса (потенциальных, умеренных и краткосрочных), которые отражаются в давлении на счет операций под воздействием внешних шоков.

Страна, которая подаст заявку на ЛКЛ, сигнализирует рынкам, что МВФ подтверждает высокую надежность ее основ политики и институтов. Это, в свою очередь, может понизить для нее стоимость заимствований и обеспечить необходимую поддержку в период нестабильности. ЛКЛ также может способствовать снижению будущей потребности в финансировании, помогая странам решить небольшие проблемы с ликвидностью прежде, чем они перерастут с более серьезные проблемы. По нашим оценкам, текущий совокупный спрос на ЛКЛ со стороны ряда стран может составить до 50 млрд долларов США, что является гораздо более скромной долей мощностей МВФ в размере 1 трлн долларов США, которые понадобились бы в противном случае, если бы той же группе стран пришлось воспользоваться поддерживаемыми МВФ программами. Когда много стран испытывают острую потребность в финансировании, решение проблемы на раннем этапе может снизить будущие потребности и сократить негативные последствия для других стран.

Инновационная разработка, низкая стоимость

ЛКЛ обладает инновационными элементами, в частности возобновляемым доступом, который позволяет неоднократно осуществлять заимствования и выплаты в течение 12 месяцев ее действия. Данный механизм работает не как традиционный кредит, но его, в некотором отношении, можно сравнить с кредитной картой, денежные средства по которой могут заимствоваться и восполняться в рамках определенного лимита.

ЛКЛ также является возобновляемой, в том смысле, что последующие договоренности возможны до тех пор, пока государства-члены удовлетворяют установленным требованиям и имеют особые потребности платежного баланса. Все эти особенности могут оказаться бесценны для государств-членов, которые пытаются справиться с кризисом и сориентироваться в условиях высокой неопределенности грядущего периода восстановления.

ЛКЛ имеет уникальную структуру комиссионного сбора, который поддерживает ее возобновляемый характер, — 8 базисных пунктов, то есть 800 000 долларов США за кредитную линию в размере 1 млрд долларов США. Для сравнения, если государство-член, отвечающее установленным критериям, имеет государственный долг в размере 20 млрд долларов США и может снизить стоимость заимствований всего на 1 базисный пункт, получив ЛКЛ, оно сможет сэкономить 2 млн долларов США, а эти 2 млн долларов США в условиях текущего кризиса могут более эффективно использоваться на удовлетворение насущных потребностей системы здравоохранения и социальной защиты, чем на обслуживание долга.

Крепкое международное сотрудничество

Создание ЛКЛ демонстрирует приверженность МВФ поддержке его членов, у которых не всегда есть доступ к другим линиям поддержки ликвидности, дополнению реформ МВФ по расширению набора инструментов экстренного финансирования и облегчению бремени задолженности беднейших государств-членов. Во многих отношениях ЛКЛ также четко демонстрирует стремление государств-членов МВФ забыть о различиях и объединиться в этот период кризиса. Хотя ЛКЛ разрабатывалась много лет, Исполнительный совет МВФ смог объединиться вокруг одного предложения и утвердил этот механизм в считанные дни. Именно такие решительные действия необходимы для удовлетворения потребностей больших и малых стран в период борьбы с экономическими последствиями пандемии Covid-19.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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