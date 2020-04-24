Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пресс-конференции, организованной Челябинским областным телевидением.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в пресс-конференции на тему «Как избежать проблем с кредитами в условиях самоизоляции». Мероприятие было организовано областным телевидением в онлайн-режиме.

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«Коронавирус внес серьезные изменения в жизнь каждого человека. Особенно чувствителен он оказался для тех, кто имеет кредиты и займы и не может, в силу сложившихся обстоятельств, оплатить их вовремя и в полном объеме», — отметила сенатор.

Маргарита Павлова подчеркнула, что на федеральном и региональном уровне уже приняты действенные меры поддержки физических лиц, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, в том числе индивидуальных предпринимателей. Однако, по словам парламентария, имеется потребность в бесплатных юридических консультациях и сопровождении граждан, чтобы в дистанционном режиме реализовать алгоритм действий и оформить кредитные каникулы, либо начать процедуру реструктуризации долга.

Законодатель отметила, что верхняя палата парламента уделяет значительное внимание решению этих вопросов. «Совет Федерации продолжит рассматривать предложения, которые помогут и обычным гражданам преодолеть трудности сложившейся ситуации, и выстоять бизнесу, сохранив рабочие места», — сказала Маргарита Павлова.

Совет Федерации продолжит рассматривать предложения, которые помогут и обычным гражданам преодолеть трудности сложившейся ситуации

В ходе пресс-конференции сенатор также ответила на ряд вопросов, поступивших от южноуральцев.

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