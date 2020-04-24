Обращение Олега Матыцина к спортсменам, тренерам и руководителям спортивных федераций

Source: Russia Ministry of Sport

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вот уже более трёх недель весь российский спорт, как и страна, живёт в режиме самоизоляции.

Мы все ждём скорейшего завершения пандемии. И конечно, каждый новый день в условиях самоизоляции вызывает тревогу у спортсменов, тренеров, всех кто обеспечивает спортивную подготовку. Причины очевидны. Сегодня, когда отменены все соревнования как в стране, так и за рубежом, когда закрыты тренировочные базы и спортивные залы, поддерживать спортивную форму невероятно сложно. Это – наша общая боль.

Благодарен всем вам, что демонстрируете единство, взаимопомощь и веру в преодоление. Что было и остается символом нашего спорта.

Наша страна всегда гордилась вашими победами. Уверен, что вы достойно пройдёте и это испытание.

Я уважаю и по-человечески понимаю ваше стремление как можно скорее возобновить тренировочный процесс в привычных условиях. Но, к сожалению, пик пандемии в стране ещё не пройден. Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье спортсменов, а также тех, кто обеспечивает их подготовку, жизни родных и близких людей.

Новая коронавирусная инфекция – заболевание, которое до конца не изучено. В том числе его влияние на организм спортсменов в период подготовки, когда иммунная система особенно чувствительная.

Сегодня, когда миллионы людей ждут дома окончания карантина, когда стоят тысячи предприятий, нельзя идти на риск создания новых очагов инфекции через организацию централизованной спортподготовки. Это может привести к продлению ограничений. Поэтому мы должны продолжать следовать требованиям самоизоляции.

Минспорт России внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с распространением коронавируса в разное время. Видим, что практически везде спортивная подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии. Мы тоже будем следовать этой логике.

Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. На следующей неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтём ваши предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации. С учётом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Мы готовы действовать сразу, как только начнётся отмена ограничений.

Ещё раз благодарю за Ваш труд и надеюсь на понимание. Будьте здоровы и берегите друг друга!

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