О. Мельниченко: Мы поддержали законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о войсках национальной гвардии РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Оплата коммунальных услуг должна осуществляться за счет средств организаций, объекты которых подлежат охране войсками национальной гвардии, отметил глава Комитета СФ.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел и поддержал концепцию законопроекта, которым регулируются вопросы материально-технического обеспечения военных городков, зданий и сооружений, предназначенных для расквартирования воинских частей войск национальной гвардии Российской Федерации, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов. Об этом сообщил глава Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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«Ввиду различного толкования статьи 31 закона «О войсках национальной гвардии РФ» возникают предпосылки к многочисленным судебным разбирательствам между воинскими частями и организациями, чьи объекты войсками охраняются. Это споры о том, за счет чьих средств должна производиться оплата коммунальных услуг в зданиях, предназначенных для расквартирования воинских частей, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов», — пояснил сенатор.

Олег Мельниченко отметил, что Верховным судом России в разрешении указанных споров выработана единообразная позиция – обязанность по оплате коммунальных услуг должна осуществляться за счет средств организаций, объекты которых подлежат охране войсками национальной гвардии. Рассмотренный законопроект направлен на однозначное решение этого вопроса, уточнил парламентарий.

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