Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий принял участие в работе Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в работе Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Смотрите также

Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на рынке труда в отраслях экономики и поддержкой занятости населения, предложения федеральных органов власти по расширению перечня системообразующих предприятий, а также наиболее пострадавших отраслей.

«Перечень системообразующих предприятий дополнен предприятиями машиностроения, легкой, медицинской, мебельной промышленности, оптовой и розничной торговли, фармацевтическими организациями, а также предприятиями в сфере агропромышленного комплекса, транспорта, строительства и культуры. Таким образом, в нем будет более 1300 предприятий. В список же отраслей, пострадавших в наибольшей степени от последствий пандемии, попали в том числе производители изделий народных художественных промыслов, сфера бытовых услуг населению (таких как ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), фотоуслуги, а также те организации, которые предоставляют социальные услуги, осуществляют кадастровую деятельность», — сообщил сенатор.

«Первостепенной задачей остается обеспечение занятости населения, в том числе за счет градообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Воспользоваться адресной поддержкой смогут, прежде всего, те, кто нацелен на сохранение рабочих мест», — сказал Николай Журавлев.

Помимо расширения перечня пострадавших отраслей и системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку, в настоящее время, по его словам, активно ведется работа по подготовке предложений для третьего правительственного пакета мер поддержки для бизнеса в условиях влияния пандемии на экономику.

MIL OSI