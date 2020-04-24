После вмешательства Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры женщине с малолетними детьми компенсирована стоимость авиабилета на пропущенный рейс

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения сотрудниками аэропорта Пулково (ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы») требований по обслуживанию пассажиров.

Установлено, что из-за ненадлежащей организации работы по регистрации пассажиров и оформлению багажа женщина с двумя малолетними детьми длительное время стояла в очереди к стойке регистрации. Затем она обратилась за помощью к сотруднику аэропорта, который перевел ее в другую очередь, однако эти действия не ускорили процесс сдачи багажа.

В результате женщина с детьми не успела на самолет и была вынуждена купить билеты на ближайший рейс. Несмотря на направленную в аэропорт претензию, возврат денежных средств не произвели.

В связи с этим Санкт-Петербургская транспортная прокуратура внесла руководству ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» представление. По результатам его рассмотрения женщине возвращены 18 тысяч рублей, затраченные на приобретение новых билетов.

Кроме того, с целью недопущения подобных нарушений в дальнейшем и ускорения процесса регистрации пассажиров, администрацией аэропорта разработана процедура распределения очередей в условиях повышенного пассажиропотока.

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