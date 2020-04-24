Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное24.04.2020 19:01

Роскосмос — самый привлекательный в машиностроении работодатель

Госкорпорация «Роскосмос» признана самым привлекательным в машиностроении работодателем России по данным независимого международного исследования привлекательности бренда работодателя Randstad Employer Brand Research Россия — 2020. Исследование проводится ежегодно независимой исследовательской группой Kantar по заказу компаний Randstad и ANCOR.

В России исследование прошло в седьмой раз, в нем приняли участие 13 574 человек, сбор данных проводился с 14 января по 10 февраля 2020 года. Выборка отражает особенности национальной демографии, включает работающих и неработающих студентов в возрасте от 18 до 65 лет, акцентируя внимание на людях моложе 40 лет. Респонденты, участники исследования, представляющие эти группы трудоспособного населения, составили рейтинг значимых критериев, по которым они выбирают работодателя. По формату опроса каждый человек мог выбрать 5 наиболее значимых для него критериев.

Большинство россиян привлекает работодатель, предлагающий не только хорошую оплату труда, но и создающий сотрудникам возможности карьерного роста и обеспечивающий приятную рабочую атмосферу. Кроме того, в рамках исследования ежегодно составляется рейтинг самых привлекательных работодателей в стране. В российском исследовании этого года респонденты оценивали по этому критерию крупнейшие по числу рабочих мест компаний в 24 секторах экономики.

Самым привлекательным работодателем среди национальных компаний была названа крупнейшая корпорация топливно-энергетического комплекса «Газпром», статус самого привлекательного работодателя среди международных компаний подтвердил автомобильный гигант Mercedes-Benz. Randstad и ANCOR также назвали лидеров рейтинга в каждой из отраслей среди 10 крупнейших работодателей сектора. Это Роскосмос, Газпромбанк, ЛСР, Мираторг, Новапорт, Норильский никель, СИБУР, ЦФТ, Яндекс, Bosco di Ciliegi, Coca-Cola, DELL Technologies, FM Logistic, Ginza Project, Ikea, Johnson & Johnson, Knauf, Leroy Merlin, Ozon, Procter & Gamble, Samsung, Schneider Electric.

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