Сегодня в «Эфире»: Герой Советского Союза Б.В. Кравцов, прокурорская практика в сфере ЖКХ, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, незаконный оборот наркотиков в регионах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень узнаете о наиболее ярких примерах прокурорской практики в сфере ЖКХ.

В рубрике «Дело жизни» расскажем о встрече Героя Советского Союза Бориса Васильевича Кравцова с учениками школы, оконченной им в 1941 году, а также о книге, которую он передал в музей учебного заведения.

В рубрике «Криминальный тренд» поговорим о прокурорском надзоре за исполнением законов в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Программа «Эфир» на пятницу 24 апреля 2020 года:

· «Субъект права». О противодействии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в республиках Татарстан и Карелия.

· «Криминальный тренд». Мальчишки и девчонки, а также их родители: прокурорский надзор за исполнением законов в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

· «Вы в эфире». ЖКХ от «А» до «Я».

· «Дело жизни». Связь поколений. Книга о Борисе Васильевиче Кравцове.

· «В процессе». Черные прачки из спортзала. В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.

· «0+». «Не выйти из комнаты» или прокурорская проверка игровых квест-комнат.

· «В процессе». Смертельная цена принципиальности.

· «Логика закона». Большое несчастье маленького человека.

· «В процессе». Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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