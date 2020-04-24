Совещание по вопросам развития автомобильной промышленности

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы уже давно готовим это совещание по автопрому. И сегодня продолжим серию таких встреч, обсуждений по ситуации в ключевых отраслях. Сегодня обсудим ситуацию как раз в автопроме.

Как уже говорил, эпидемия коронавируса нарушила ритм экономической, деловой жизни и в России, и в других странах. Многие компании практически одномоментно оказались в очень жёстких условиях. Резко сокращается спрос, в том числе, на сложную, высокотехнологичную продукцию. Нарушаются кооперационные связи, цепочки.

Последствия эпидемии ощущает и отечественная автомобильная индустрия, а её показатели во многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики.

В первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. Чем это опасно, в общем, нам понятно. Прежде всего рисками сокращения рабочих мест, снижения заработных плат. Отмечу, что в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.

Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе «завязаны» тысячи предприятий по всей стране, а это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции.

Поэтому крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям, и прежде всего поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажу техники, была уверенность в надёжности этой совместной работы.

Что хочу в этой связи сказать в начале. У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома. Многие коллеги, которые работали тогда, помнят 2008–2009 годы. В том числе на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные, адресные решения позволили производителям пройти сложный период. Более того – в дальнейшем отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития.

Конечно, текущий момент имеет свою специфику, и бизнес её хорошо понимает на примере своих предприятий и регионов, где они работают. Поэтому считаю важным сегодня вместе с вами, руководителями компаний, представителями Правительства обсудить и определить конкретные параметры и направления поддержки автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка.

Добавлю, что ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики. Критерии включения автопредприятий в список системообразующих объективны и прозрачны: выручка от 20 миллиардов рублей и численность от 1 тысячи человек.

Для таких компаний предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центрального банка, а половина кредита обеспечиваться еще и к тому же гарантиями Министерства финансов.

На совещании с банковским сообществом мы договорились, что эта программа должна заработать, начиная с предстоящей недели. Вчера свою позицию высказали коллеги из банковского сектора. Сегодня хотел бы услышать вашу точку зрения, как оптимально, в интересах предприятий реального сектора настроить этот механизм.

Вы также знаете, что уже принято решение дополнительно закупить за счёт федеральных средств автомобильную технику. Имею в виду 1200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений. Средства на них уже выделены, это 5,2 миллиарда рублей. Техника, столь необходимая людям, системе здравоохранения должна поступить в регионы как можно быстрее. Прошу Правительство и руководителей субъектов Федерации держать эту ситуацию на контроле.

И конечно, при всей остроте текущего момента нам важно видеть стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности. Так выстраивать партнёрскую работу бизнеса, регионов, федеральных ведомств, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по всей производственной цепочке.

Убеждён, что как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых, опорных секторов для восстановления всей экономики.

Давайте перейдём к обсуждению всех обозначенных тем. Слово – Когогину Сергею Анатольевичу, генеральному директору «Камаза». Пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI