Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин24.04.2020 14:07

Соглашение с Сахалинской областью

Сегодня, 24 апреля 2020 года, между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Сахалинской области заключено соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в целях социально-экономического развития Сахалинской области, использования результатов космической деятельности, повышения престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики.

Важным направлением взаимодействия Корпорации и Правительства Сахалинской области является получение, обработка и использование информации, принимаемой с отечественных космических комплексов, систем дистанционного зондирования Земли и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также апробация применения отечественных технических средств и технологий в области космической деятельности и использование ее результатов.

MIL OSI