С. Митин: Наш законопроект позволит оптимально учитывать экономические, социальные и экологические интересы регионов в сфере недропользования

Source: Russia – Council of the Federation

Авторами проекта изменений в Федеральный закон «О недрах» также стали члены Совета Федерации А. Майоров, С. Лисовский, В. Новожилов, Л. Талабаева и Т. Гигель.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О недрах» в части отнесения полезных ископаемых к общераспространенным полезным ископаемым» разработан в целях совершенствования государственного регулирования отношений в сфере недропользования и внесен в Государственную Думу.

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Об этом сообщил один из авторов законопроекта первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Авторами документа также стали председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия его первый заместитель Сергей Лисовский, ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области члены Комитета СФ Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края и Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

Как пояснил Сергей Митин, в законопроекте дано определение общераспространенным полезным ископаемым. Кроме этого, устанавливается исчерпывающий перечень полезных ископаемых, относящихся к общераспространенным, которые в настоящее время перечислены во «Временных методических рекомендациях по подготовке и рассмотрению материалов, связанных с формированием, согласованием и утверждением региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным». Сейчас они имеют рекомендательный статус и не являются нормативным правовым актом, уточнил сенатор.

В законопроекте дано определение общераспространенным полезным ископаемым

По его словам, в проекте федерального закона предусмотрена процедура подготовки и утверждения перечней участков недр местного значения, которая должна осуществляться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами — за исключением субъектов Российской Федерации, на территории которых отсутствуют участки недр, содержащие полезные ископаемые, не относящиеся к общераспространенным.

«Принятие законопроекта позволит оптимально учитывать экономические, социальные и экологические интересы субъектов Российской Федерации, которые в большей мере владеют ситуацией в регионах и способны оперативно решать задачи в сфере недропользования, развития территорий», — подчеркнул Сергей Митин.

«Нормы закона позволят посредством повышения степени ответственности региональных органов государственной власти перед населением, более комплексно и рационально подходить к вопросам распоряжения государственным фондом недр на своей территории, в определенных случаях сократить административные процедуры и сроки, исключить имеющие место в ряде субъектов разногласия, повысить качество геологического надзора за соответствующими объектами недропользования

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