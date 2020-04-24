Т. Гигель: Стратегия развития лесного комплекса должна быть более действенной и эффективной, особенно в лесохозяйственном разделе

Source: Russia – Council of the Federation

Нужна комплексная, системная и коллективная работа над созданием важнейшего документа развития отрасли и страны, считает сенатор.

Необходимо пересмотреть утвержденную Стратегию развития лесного комплекса РФ и сделать ее более действенной и эффективной, особенно в лесохозяйственном разделе, считает член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при профильном Комитете СФ Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

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Сенатор подчеркнула, что за последнее время такую оценку документа уже озвучили и Председатель Правительства СФ Михаил Мишустин, и его заместитель Виктория Абрамченко, и заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области На сегодняшний день Министерство экономического развития РФ готовит свои предложения в виде проекта Плана мероприятий по государственной поддержке предприятий лесопромышленного комплекса.

«Такая оценка Стратегии и необходимости ее коренной переработки со стороны руководителей Правительства и Совета Федерации справедлива», — считает сенатор. Она напомнила, что Председатель Совета Федерации уже неоднократно обращала внимание как хозяйствующих субъектов, так и организаций лесохозяйственного профиля на более жесткий и рачительный подход к рациональному использованию лесных ресурсов страны. Это касается и предотвращения пожаров, и незаконных рубок, и глубокой переработки лесного сырья.

Председатель Совета Федерации уже неоднократно обращала внимание на более жесткий и рачительный подход к рациональному использованию лесных ресурсов

По словам Татьяны Гигель, Экспертно-консультативный совет серьезно рассматривал проекты Стратегии и ее «дорожную карту». Рекомендации от имени Комитета СФ в виде его решений направлялись и Правительству России, и в федеральные органы исполнительной власти, и регионы. «Мы видим, что наша работа не прошла даром. В документы, разрабатываемые сегодня Министерством экономического развития России, уже вошли предложения совета по большинству направлениям развития лесного комплекса», — сказала она.

По ее словам, речь идет о ключевых моментах дальнейшего развития лесопромышленного комплекса. Это перераспределение полномочий между центром и регионами в вопросах лесопользования, создание системы принятия решений по реализации лесных проектов, затрагивающих интересы нескольких регионов страны, совершенствование арендных отношений в лесу между лесохозяйственными организациями и промышленными предприятиями, уточнение ставок платы за использование лесных ресурсов и другие предложения экспертного совета. Впервые учтены предложения Экспертно-консультативного совета и РАН по созданию в стране системы плантационного выращивания быстрорастущих пород древесины, а также по внедрению новых современных технологий, позволяющих более глубоко и полно использовать древесные отходы, например, новейшие биотехнологические системы по производству древесного угля из отходов и многое другое.

«Должна быть комплексная, системная, коллективная работа над созданием важнейшего документа развития отрасли и страны. Необходима большая конкретика по срокам и объемам выполнения заданий по защите и воспроизводству лесных ресурсов, выпуску продукции, созданию новых рабочих мест, внедрению современных технологий цифровизации, развитию сельских территорий. При этом обязательно важен жесткий ежедневный контроль за исполнением решений, принятых со стороны государства. Полагаю, такую позицию поддержит каждый россиянин», — подчеркнула Татьяна Гигель.

Сенатор выразила уверенность в том, что в этом процессе мог бы сыграть важную роль и Экспертно-консультативный совет по лесному комплексу при профильном Комитете СФ.

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