Source: Russia Federal Space

#УКВЗ#ОРКК24.04.2020 17:15

УКВЗ планирует завершить сертификацию собственных лифтов до 10 мая

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию и Госкорпорацию «Роскосмос») собирается завершить процедуру сертификации лифтов собственного производства в начале мая 2020 года. В данный момент два образца находятся в стадии монтажа.

После получения сертификации планируется поставка 50 единиц лифтов на российский рынок. По словам генерального директора УКВЗ Романа Новикова, к 2025 году завод планирует производить до 5 тысяч лифтов в год. Предприятие планирует продавать их в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России. Кроме того, специалисты УКВЗ продолжают работу над созданием тележки для скоростной железнодорожной платформ, которая сможет развивать скорость до 120-140 км/ч. Изготовить тележку планируется в начале мая 2020 года. Испытания вагона-платформы запланированы на октябрь текущего года и должны пройти в г. Коломна.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, на заводе были реализованы все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы. Работа организована по согласованию с Роспотребнадзором и с соблюдением полученных рекомендаций. Ежедневно работы на наиболее ответственных участках предприятия выполняет существенно сокращенное количество работников соответствующих цехов, при этом не остановлено ни одно из производств. Трамвайное, металлургическое и специальное производства функционируют в соответствии с графиком, как и службы, осуществляющие поддержку производственных подразделений.

Всех работников филиал УКВЗ обеспечивает индивидуальными средствами защиты и организует санитарно-гигиеническую обработку на рабочих местах. Для прочих работников завода дни с 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы. Завод приложит максимальные усилия для выполнения обязательств по гособоронзаказу и по муниципальным контрактам.

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