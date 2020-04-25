Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#Прогресс МС-1425.04.2020 08:13

Прогресс МС14: есть стыковка

В соответствии с программой полёта Международной космической станции сегодня, 25 апреля 2020 года, была осуществлена стыковка грузового корабля «Прогресс МС-14» с Международной космической станцией. Корабль причалил к агрегатному отсеку модуля «Звезда», время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут.

Сближение грузового корабля с МКС проходило по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС в Центре управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и российских членов экипажа 63-й длительной экспедиции — космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Режимы сближения и стыковки были выполнены без замечаний.

Грузовой космический корабль по программе 75-й миссии снабжения Международной космической станции доставил грузы, необходимые для поддержания её полёта в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований. В их числе — запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, 420 литров воды в баках системы дозаправки и стандартные рационы питания. Вместе с этим экипаж получил праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Суммарная масса всех доставленных грузов составила более 2,5 тонны.

Повтор трансляции стыковки с МКС

На борту Международной космической станции продолжает нести вахту экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина (бортинженер), Ивана Вагнера (бортинженер) и астронавта NASA Кристофера Кэссидди (командир). В настоящее время к российскому сегменту МКС пристыкованы три корабля: два грузовых «Прогресс МС-13, −14» и пилотируемый «Союз МС-16».

Ранее со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», который Госкорпорация «Роскосмос» посвятила 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Автономный полет грузового корабля «Прогресс МС-14» контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС.

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