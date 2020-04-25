Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-14#МКС25.04.2020 05:02

«Ракета Победы» стартовала с Байконура

В соответствии с программой полётов на Международную космическую станцию сегодня, 25 апреля 2020 года, в 04:51:41 мск с площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14». По данным телеметрической информации, через 8 минут 48 секунд зафиксировано штатное отделение корабля от третьей ступени носителя.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», успешно вывела российский космический корабль на расчетную орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в г. Королёв приступили к управлению полётом.

Полет грузового корабля «Прогресс МС-14» к МКС пройдет по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов — стыковка намечена на 08:12 мск. Причаливание к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и российских членов экипажа экспедиции МКС-63 — космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Прямой эфир будет доступен в разделе «Онлайн трансляции» с 07:45 мск.

Корабль доставит на Международную космическую станцию более двух тонн грузов различного назначения: 650 кг топлива и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека находится 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, приборы для проведения научных экспериментов и воду.

Повтор трансляции пуска

Двухвитковая схема сближения, разработанная специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), была трижды применена для запусков грузовых кораблей: «Прогресс МС-09» — в июле 2018 года, «Прогресс МС-11» — в апреле 2019 года и «Прогресс МС-12» — в июле 2019 года. Переход к новой «сверхбыстрой» схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию новой ракеты-носителя «Союз-2», позволяющей по техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить полезную нагрузку на заданную орбиту с высочайшей точностью. Кроме того, важной особенностью реализации двухвитковой схемы сближения является предварительное формирование требуемой рабочей орбиты МКС и точное выполнение заложенной в бортовой вычислительный комплекс корабля программы автономного наведения.

Сегодняшний пуск Госкорпорация «Роскосмос» посвятила 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В частности, на ракету-носитель «Союз-2.1а» нанесена специализированная символика — логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны. На борту грузового корабля помимо грузов находится информация, собранная в рамках акции «Бессмертный полк на МКС».

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