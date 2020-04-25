Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Гвианский космический центр25.04.2020 19:27

Специалисты НПО Лавочкина вернулись из Гвианы

Группа специалистов НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») из девяти человек, находящаяся на космодроме Гвианского космического центра (Французская Гвиана) для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком «Фрегат-МТ», закончила необходимые работы и 24 апреля 2020 года вылетела из аэропорта Кайенны в Москву с пересадкой в Париже.

Сегодня, 25 апреля 2020 года, в 14:30 в аэропорту Шереметьево приземлился самолет с российскими специалистами. НПО Лавочкина организовало встречу и трансфер каждого работника автотранспортом предприятия к месту проживания. По прибытии домой все специалисты, вернувшиеся из заграничной командировки, будут соблюдать необходимые карантинные мероприятия в течение двух недель самоизоляции. Все прибывшие чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний не имеют.

На сегодняшний день все работники НПО Лавочкина, которые выполняли работы за рубежом, вернулись в Россию.

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