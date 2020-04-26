О результатах исследований, проведенных в Университете прокуратуры Российской Федерации по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Обеспечение детского благополучия – одна из наиболее важных задач социальной политики нашего государства и всех государственных органов, включая прокуратуру. Научные исследования, связанные с вопросами защиты прокурором прав несовершеннолетних, являются постоянным приоритетом деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации.

Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за последние шесть лет их число сократилось практически вдвое (с 87 604 в 2014 г. до 44 429 в 2019 г.). Созданные в организациях для детей-сирот службы семейного устройства достаточно эффективно выполняют функции по подбору и подготовке граждан, готовых принять их на воспитание в семью.

Вместе с тем права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему нарушаются. Только в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот за последние три года прокурорами выявлено более 54 тыс. нарушений. С целью их устранения опротестовано около 1,4 тыс. незаконных правовых актов, внесено свыше 5 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 2,7 тыс. лиц, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены свыше 60 лиц. В защиту жилищных прав детей-сирот в суды направлено 26,8 тыс. исков (заявлений). О недопустимости нарушения закона предостережено 250 должностных лиц. Органами предварительного расследования по материалам прокурорских проверок возбуждено 63 уголовных дела.

К сожалению, нередко такие дети остаются без внимания органов опеки и попечительства. В интернатах не всегда создаются должные условия для их жизни, учебы, общения со сверстниками. Выпускники интернатных учреждений сталкиваются с многочисленными трудностями: обеспечение жильем, поиск работы, организация быта, досуга, создание своей семьи, взаимодействие с новыми людьми.

Более того, халатное отношение должностных лиц к своим прямым обязанностям по защите детей-сирот может приводить к преступлениям, вплоть до посягательств на их личную неприкосновенность.

Иногда защитить права д етей удается только после вмешательства органов прокуратуры.

Например, прокуратурой Республики Калмыкия было установлено, что с личных счетов несовершеннолетних, пребывающих в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей, систематически снимались денежные средства, которые впоследствии расходовались на обеспечение жизнедеятельности воспитанников – на приобретение одежды, обуви, средств личной гигиены, подгузников, полотенец, лекарственных средств и пр. В общей сложности за несколько лет с личных счетов несовершеннолетних воспитанников было снято около 2 млн рублей. В результате прокурорского реагирования имущественные права детей-сирот были восстановлены в полном объеме.

В 2019 г. прокурорской проверкой в одном из учреждений для детей-сирот Удмуртской Республики был выявлен факт нарушения прав воспитанников на создание безопасных условий проживания. Системы противопожарной защиты устарели, наблюдался отказ противопожарных систем, допускалась эксплуатация неисправных извещателей. Выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей. После вмешательства прокурора выделено более 3 млн. рублей на модернизацию системы противопожарной защиты республиканского детского дома. В настоящее время проводятся работы по модернизации системы противопожарной защиты, права детей-сирот восстановлены.

Осложняют ситуацию законодательные пробелы, в том числе касающиеся вопросов подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни, своевременного обеспечения их жильем, инклюзивного образования, обучения детей-инвалидов.

Например, отсутствие законодательно закрепленного термина «постинтернатное сопровождение» приводит к различному его толкованию и применению органами власти и специализированными организациями. В результате дети остаются без должной защиты.

В качестве одного из решений обозначенных проблем можно предложить принятие федерального закона, регулирующего различные аспекты социальной адаптации детей-сирот, а также совершенствование механизмов обеспечения их жильем, поиск альтернативных форм реализации жилищных прав.

Важно применять комплексный подход: обеспечить раннее выявление социального неблагополучия семей с детьми и реабилитационную работу с ними; реформировать существующие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создавать в них условия, приближенные к семейным, применять современные методы развития и воспитания детей при активном участии волонтеров и общественных организаций.

Результаты научных исследований направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

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