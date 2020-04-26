Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#История#Орбитальные группировки26.04.2020 10:48

35 лет спутнику «Прогноз-10»

35 лет назад, 26 апреля 1985 года, с космодрома Байконур запущен космический аппарат «Прогноз-10». Научная программа, осуществляемая аппаратом, выполнялась в рамках советско-чехословацкого проекта «Интершок». Основная цель — исследование структуры и характеристик ударной волны и магнитопаузы, возникающих при взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли.

В ходе полета была получена важная информация о радиационной обстановке в околоземном пространстве, большая часть которой была получена впервые. Аппарат «Прогноз-10» проработал до 11 ноября 1985 года, когда был проведен последний сеанс. Итоги его работы оказались впечатляющими. Были получены более полные данные о возможности тер­мализации ионов на фронте сверхкритических ударных волн за счет неустойчивости фронта ударной волны, а всего за время эксперимента «Интершок» в различных быстрых режимах было зарегистрировано с высоким временным разрешением ~80 пересечений околоземной ударной волны.

Для каждого из аппаратов серии «Прогноз» была предусмотрена своя научная программа, в основе которой заложено решение фундаментальных научных проблем. Работа спутников внесла существенный вклад в понимание процессов, проходящих в околоземном пространстве. Серия состояла из 12 автоматических космических аппаратов («Прогноз-1» — «Прогноз-12»), запущенных в разные календарные сроки, начиная с 1972 по 1996 гг. Все спутники серии «Прогноз» полностью выполнили предусмотренные программы.

Подробнее о космических аппаратах для изучения солнечно-земных связей серии «Прогноз» на сайте НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

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