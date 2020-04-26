Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#История26.04.2020 14:15

70 лет со дня образования ОКБ-1

26 апреля 1950 года в соответствии с приказом министра вооружения СССР Д.Ф. Устинова в составе подмосковного НИИ-88 было образовано Особое конструкторское бюро № 1 (ОКБ-1) по разработке ракет дальнего действия под руководством Главного конструктора Сергея Павловича Королёва. Это событие определило становление ОКБ-1 (сейчас — РКК «Энергия», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в качестве родоначальника всех основных направлений создания отечественной ракетно-космической техники.

14 августа 1956 года Особое конструкторское бюро № 1 вместе с опытным заводом № 88 выделилось в самостоятельное предприятие ОКБ-1. ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С.П. Королёва» является правопреемником ОКБ-1, ЦКБЭМ, НПО «Энергия» и РКК «Энергия».

***

Днем основания РКК «Энергия» считается 26 августа 1946 года. 9 августа 1946 года приказом министра вооружения СССР Д.Ф. Устинова Главным конструктором изделия № 1 — баллистической ракеты дальнего действия — был назначен С.П. Королёв. 26 августа 1946 года приказом министра вооружения СССР Д.Ф. Устинова была определена структура НИИ-88, в которой юридически утверждено образование отдела 3 в составе СКБ.

MIL OSI