А. Артамонов ознакомился с ходом работ по строительству Северного обхода Калуги

Source: Russia – Council of the Federation

На данный момент работы выполняются оперативно и в соответствии с намеченными сроками, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области совместно с министром дорожного хозяйства области Ольгой Ивановой побывали на стройке Северного обхода Калуги.

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В настоящее время на месте будущей автодороги идут работы по снятию почвенно-растительного слоя, прокладке водопропускных труб и строительству временных дорог для движения построечного транспорта. Также начато устройство земляного полотна с послойным уплотнением и армирование его базальтовой сеткой. Кроме того, заключены все договоры субподряда по искусственным сооружениям, которые включают в себя три моста и сеть путепроводов. Три подрядчика уже начали работы по забивке свай и подготовительным мероприятиям. Заключены также все договоры субподряда по выносу и переустройству инженерных сетей и сетей Московской железной дороги.

Анатолий Артамонов

Строительство Северного обхода протяженностью 22 километра ведется в рамках капиталоемких проектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря его реализации будет введена в эксплуатацию Калужская кольцевая автомобильная дорога общей протяженностью 83,7 километра с интенсивностью транспортного потока до 40 тысяч автомобилей в сутки. Будет обеспечен поперечный транзитный коридор между федеральными трассами «М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной», «Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» и «Р-92 Калуга – Перемышль – Белёв – Орёл» с дальнейшим выходом на панъевропейские транспортные коридоры № 2 и № 9 и международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай».

Количество полос движения Северного обхода – четыре. По ходу трассы будет построено семь путепроводов, три моста, четыре развязки в разных уровнях. Срок завершения строительства – 2022 год.

«На данный момент работы выполняются оперативно и в соответствии с намеченными сроками, но необходимо не только не снижать набранных темпов, но и постараться увеличить их. Важно, что руководство области и лично исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша ШапшаВладислав ВалерьевичВременно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области уделяют этой стройке самое пристальное внимание», — отметил Анатолий Артамонов.

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