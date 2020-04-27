А. Артамонов совершил рабочую поездку в Мосальский район

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с главой администрации района вопросы развития муниципального образования.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области посетил Мосальский район, где провел встречу с главой администрации района Алексеем Кошелевым. В рамках рабочей встречи были рассмотрены вопросы развития муниципального образования.

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В частности, речь шла о строительстве спортивного центра в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография». Центр будет состоять из универсального игрового зала, зала для физкультурно-оздоровительных занятий, а также тренажерного, медицинского и административно-бытового кабинетов. Здесь будут проводиться занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, настольному теннису и бадминтону для более чем четырех тысяч человек.

Также парламентарий поинтересовался ходом капитального ремонта Людковского сельского дома культуры, который проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Капитальный ремонт позволит увеличить количество клубных формирований, увеличит число посещений библиотек, а также количество участников культурно-массовых мероприятий.

Анатолий Артамонов положительно оценил усилия руководства области и района в проведении работ в рамках национальных проектов, отметив важность их реализации. «Непростые для всей страны времена закончатся, люди выйдут из самоизоляции и обязательно воспользуются новыми возможностями для самосовершенствования. Обсуждаемые сегодня проекты – важная часть этой работы», — отметил парламентарий.

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