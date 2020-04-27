А. Майоров: Мы ведем мониторинг реализации закона об отходах производства и потребления, включая формирование комплексной системы обращения с ТКО

Source: Russia – Council of the Federation

Нужна организованная эффективная система раздельного сбора отходов и развитая отрасль по переработке отходов, считает сенатор.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию ведет постоянный мониторинг реализации норм Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в сфере формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая создание инфраструктуры. Об этом проинформировал председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор пояснил, что законом установлены основные принципы государственной политики в области обращения с отходами, в том числе охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды, использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения их количества и вовлечения в хозяйственный оборот и так далее. На вовлечение отходов в хозяйственный оборот направлена Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 г.

«Вместе с тем в России еще только предстоит создать эффективную систему, позволяющую минимизировать количество захораниваемых отходов при условии максимального обеспечения ресурсосбережения, повторного вовлечения в хозяйственный оборот утилизируемых компонентов отходов и превращения отходов во вторичное сырье для изготовления новой продукции и получения энергии», — подчеркнул Алексей Майоров.

России еще только предстоит создать эффективную систему, позволяющую минимизировать количество захораниваемых отходов

«Одна из причин низкого уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот — отсутствие организованной эффективной системы раздельного сбора отходов и развитой отрасли по переработке отходов, а также законодательного регулирования сферы обращения с вторичными ресурсами. В этой связи представляется необходимым формирование самостоятельного законодательства Российской Федерации о вторичных ресурсах».

По словам главы Комитета СФ, в части совершенствования регулирования обращения с ТКО введены нормы, направленные на обеспечение деятельности российского экологического оператора — публично-правовой компании (ППК «РЭО»), созданной в целях формирования комплексной системы обращения с ТКО и управления ею.

По запросу Комитета СФ компания представила информацию, что в настоящее время ею осуществляется разработка порядков финансирования инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО. Предварительно ППК «РЭО» было отобрано 58 проектов, из них 13 — приоритетных с высокой степенью готовности для начала реализации. Общая сумма планируемых инвестиций по данным проектам составляет 10 374 млн руб.

Вместе с тем, компанией выявлены системные проблемы, сдерживающие активный инвестиционный процесс в отрасли обращения с отходами, в том числе такие, как несбалансированная политика тарифного регулирования; ограниченная норма прибыли в структуре тарифа региональных операторов; низкая собираемость платежей за оказанную коммунальную услугу по обращению с ТКО, отсутствие механизмов и гарантий компенсации инвесторам затрат на реализацию инвестиционных проектов с целью сокращения сроков их окупаемости. «Вышеперечисленные проблемы приводят к длительному сроку окупаемости инвестиционных проектов по обработке, утилизации и размещению ТКО, а также снижают уровень инвестиционной привлекательности отрасли обращения с ТКО в целом», — подчеркнул Алексей Майоров.

Как указал законодатель, ППК «РЭО» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрабатывают проекты постановлений Правительства РФ, которыми предусматриваются безвозмездные меры поддержки отрасли, такие как компенсация части затрат, понесенных инвестором в связи с подготовкой и реализацией инвестиционного проекта, компенсация части ставки процента по кредиту, выданному кредитной организацией инвестору для реализации инвестиционного проекта, а также компенсация выпадающих доходов лизингодателя, возникших вследствие предоставления скидки лизингополучателю по оплате лизингового платежа по договорам лизинга.

В связи с этим Алексей Майоров сообщил, что после обращения Комитета СФ в Министерство природных ресурсов и экологии России получена следующая информация. Так, Паспорт федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» включает в себя дополнительный показатель «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов», содержащий требования к доле импортного и отечественного мусороперерабатывающего оборудования. По итогам рассмотрения инвестиционных проектов, поступивших в адрес ППК «РЭО», установлено, что уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ не обеспечивается достижение данного показателя в связи с включением в территориальные схемы обращения с отходами объектов обращения с ТКО с более высокой долей импортного оборудования, чем установлено паспортом федерального проекта.

Сенатор сообщил, что, проведя анализ поступивших в Комитет СФ материалов, принято решение направить дополнительные запросы в Министерство промышленности и торговли РФ о мерах по увеличению производства и внедрения отечественного оборудования и компании «РЭО» в части информации об отобранных для финансирования инвестиционных проектах и обеспеченности регионов объектами обращения с ТКО.

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