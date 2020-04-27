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#НПО Энергомаш#Главное#ВЦРД#Центр Сириус27.04.2020 09:43

ВЦРД переводит профориентацию в дистанционный формат

Работники Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») успешно осваивают дистанционные технологии в профориентационной деятельности и работе с выпускниками вузов. Такая необходимость появилась в начале апреля 2020 года, когда в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 образовательные учреждения Воронежа перевели процесс обучения в дистанционный формат.

В региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» состоялась дистанционная экспертная оценка творческих работ воронежских школьников для участия в национальном конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы 2020». Это ежегодное масштабное мероприятие для школьников, которые занимаются научной деятельностью. Конкурс проводит фонд «Талант и успех» на базе образовательного центра «Сириус». Представители предприятия в дистанционном формате приняли участие в качестве экспертов по одному из шести направлений — «Космические технологии», в котором были представлены работы детей.

Кроме участия в специальных проектах, сотрудники ВЦРД продолжают взаимодействие с вузами и студенческим сообществом. В настоящее время ряд специалистов предприятия в сотрудничестве с преподавателями Воронежского государственного технического университета продолжают оказывать консультативную и методическую помощь студентам, осуществляющим подготовку междисциплинарных выпускных квалификационных работ, с помощью образовательного портала ВГТУ, видеоконференций на доступных Интернет-сервисах и электронной почты.

Начальник отдела обучения, оценки и развития персонала ВЦРД Олег Горбатых: «Для наших работников такой опыт взаимодействия со студентами, применяемые способы общения не новы. Другое дело, что прямое межличностное общение между наставниками и учащимися сведено практически к нулю. Поэтому наши коллеги чувствуют особую ответственность. Ведь для студента выпускная работа — это практически путевка в жизнь. От нее во многом зависит выбор профессии, места работы. Эпидемиологическая обстановка никак не должна мешать этому важному шагу в жизни. И наши коллеги оказывают в этом деле требуемую помощь ребятам».

Наряду с помощью в подготовке выпускных работ предприятие продолжает взаимодействие с вузами в части прохождения студентами практики, где дистанционные технологии также могут оказать значительную помощь.

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