В Краснодарском крае по иску прокурора в пользу инвалида взыскано более 300 тысяч рублей, затраченных на приобретение лекарственного препарата

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Крыловского района Краснодарского края по обращению инвалида провела проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения.

Установлено, что местный житель относится к категории граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение по рецептам врача лекарственными средствами. Заявителю необходимо регулярно принимать лекарственный препарат. Несмотря на это, он не был своевременно им обеспечен.

Мужчина был вынужден приобрести лекарство за счет собственных средств, затратив более 300 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованиями о взыскании с министерства здравоохранения Краснодарского края денежных средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время региональное министерство здравоохранения перечислило заявителю затраченные на покупку лекарства денежные средства. Также инвалид обеспечен лекарственным препаратом в необходимом количестве.

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