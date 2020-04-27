В преддверии 75-летия Победы Н. Журавлев вместе с волонтерским центром запустил проект приведения в порядок захоронений

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Заместитель Председателя СФ в рамках рабочей поездки в регион принял участие в ряде мероприятий.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в ряде мероприятий.

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В преддверии празднования 75-летия Победы волонтерским центром города Костромы было принято решение помочь жителям региона в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в условиях самоизоляции привести в порядок могилы участников ВОВ и тружеников тыла. В волонтерский центр каждый день поступают заявки от жителей города с просьбой привести в порядок могилы их родственников – ветеранов ВОВ. Только за первые два дня работы волонтеров было приведено в порядок 118 захоронений. «Долг ныне живущих людей – сохранить память об отцах и дедах, отдать дань умершим в благодарность за наше прошлое и настоящее. Считаю, что это очень важная работа для патриотического воспитания молодежи Костромской области, для ребят это возможность сказать спасибо тем людям, которые отдали жизни в годы Великой Отечественной войны», — сказал сенатор.

Долг ныне живущих людей – сохранить память об отцах и дедах, отдать дань умершим в благодарность за наше прошлое и настоящее

Николай Журавлев поблагодарил волонтеров за их непростой, но очень важный труд и передал волонтерскому центру необходимый инвентарь для реализации проекта.

Николай Журавлев в Костромской области

Вместе с губернатором Сергеем Ситниковым СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области и представителями ресурсоснабжающих организаций вице-спикер Совета Федерации пообщался с жителями нового микрорайона. Основные вопросы, которые беспокоят жителей, это подключение земельных участков к коммунальным сетям водоснабжения, газовым и электрическим сетям, канализации. В ближайшее время планируют собрать активную группу из числа жителей нового микрорайона, с которой будут контактировать представители органов власти.

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