В результате вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации изменен порядок формирования перечня системообразующих предприятий

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка законности оказания государственной поддержки бизнесу в жизненно значимых сферах экономики, включения в перечень системообразующих предприятий организаций, а также актуальности критериев, служащих основанием для оказания юридическим лицам приоритетной финансовой помощи.

По итогам проверки Минэкономразвития России указано на необходимость разработки новых критериев, в частности, указано на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень.

Соответствующие меры по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации Минэкономразвития России были приняты.

Обновленные критерии позволяют претендовать на включение в данный перечень градообразующим предприятиям; организациям, обеспечивающим информационную безопасность в сети «Интернет» и транспортную доступность удаленных территорий; юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию критически важной инфраструктуры, и другим. Игорная деятельность не отнесена к их числу.

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