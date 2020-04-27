Source: Russia – Council of the Federation

27 апреля отмечается День российского парламентаризма.

В условиях новых вызовов, стоящих перед нашей страной, консолидация усилий парламентариев приобретает особое значение. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Галина Карелова подчеркнула, что в России сформирована прочная законодательная база, ставшая основой для поступательного развития страны. «В то же время современные реалии требуют оперативного реагирования и постоянного совершенствования действующего законодательства. Так, в Совете Федерации создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в условиях сложившейся обстановки. Уверена, что в тесном сотрудничестве с региональными депутатами, деловым и научно-экспертным сообществом, министерствами и ведомствами мы сможем выработать эффективные законодательные меры, направленные на обеспечение дальнейшего развития экономики и социальной сферы».

Современные реалии требуют оперативного реагирования и постоянного совершенствования действующего законодательства

Как отметила вице-спикер СФ День российского парламентаризма — это еще одна возможность для дополнительного информирования граждан о деятельности законодательных органов власти, основных направлениях, планах и приоритетах.

«Открытость, взаимодействие с гражданским обществом, гражданами, научно-экспертным сообществом, некоммерческими организациями — залог повышения эффективной работы законодателей, их оперативного ответа на общественные запросы», — заключила Галина Карелова.

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