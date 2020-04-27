Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 апреля 2020, 11:20

22 апреля Саратовская областная Дума внесла в перечень памятных дат региона, связанных с важнейшими событиями в истории области, дату начала строительства первого в стране магистрального газопровода Саратов — Москва: 3 сентября.

Именно в этот день в 1944 году вышло Постановление Государственного комитета обороны СССР № 6499с «О строительстве газопровода Саратов — Москва», а уже менее чем через два года, 11 июля 1946 года, газопровод был введен в эксплуатацию.

«Первенца» газовой индустрии начали возводить во время Великой Отечественной войны. Стройка была объявлена всенародной, ежесуточно на объекте трудилось около 30 тысяч человек. При строительстве газопровода вручную было извлечено более 3,5 млн кубометров земли, уложено 50 тысяч тонн труб и пробурено 45 скважин для подачи газа в газопровод.

«Первый магистральный газопровод в стране — это результат самоотверженного труда жителей сел и деревень, женщин, детей, участников Великой Отечественной войны, которые, вернувшись с фронта, сменили винтовки на лопаты. Работники более 500 колхозов и совхозов Саратовской области копали траншеи для газопровода. Их трудовой подвиг, мужество и упорство заслуживают вечной памяти. Именно с этой стройки началась история большого газа России и зарождение нашего предприятия. Традиции, заложенные первостроителями, и сегодня лежат в основе деятельности саратовских газовиков. Решение законодательно увековечить дату начала строительства магистрального газопровода Саратов — Москва — это дань уважения тем, кто стоял у истоков отрасли», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку природного газа из Западной Сибири, Центральной Азии, Оренбуржья и трех саратовских подземных хранилищ газа.

В зоне эксплуатационной ответственности компании — более 7 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 29 компрессорных цехов, 165 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1,3 млн кВт. 216 газораспределительных станций обеспечивают газом около 4,5 млн человек — жителей Саратовской, частично Тамбовской и Пензенской областей.

В компании действуют: система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, соответствующая требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. На предприятии работают около 6 тыс. человек. Головной офис расположен в Саратове.

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