Девять организаций в сфере физической культуры и спорта вошли в перечень системообразующих предприятий российской экономики

Source: Russia Ministry of Sport

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций (групп компаний) российской экономики, в том числе в сфере физической культуры и спорта.

В данный перечень вошли девять организаций спортивной отрасли:

– ООО «Спорт Форум» (сеть фитнес-клубов World Class, World Class Lite, Физкульт и UFC Gym)

– ООО «Мегаспорт»

– ООО «АЛЕКС ФИТНЕС»

– ООО «Дон-Спорт»

– Группа компаний «Фитнес Холдинг»

– Группа компаний «X-FIT»

– Группа компаний «С.С.С.Р.»

– Группа компаний «Зебра»

– ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов»

Данные организации были отобраны на основе критериев, ранее предложенных Министерством спорта Российской Федерации:

– для физкультурно-оздоровительных организаций: годовая выручка свыше 500 млн рублей и количество персонала свыше 100 человек;

– для производителей спортивной продукции: годовая выручка свыше 2 млрд рублей и количество персонала свыше 250 человек.

Ранее с целью оказания мер экономической поддержки предприятиям спортивной отрасли Минспорт России внёс предложения в Минэкономразвития и Правительство Российской Федерации о расширении перечня кодов внешнеэкономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), наиболее пострадавших от ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, куда включены 13 дополнительных кодов, связанных с производством, продажей, обслуживанием спортивного оборудования, инвентаря, питания, деятельностью по обслуживанию спортивных объектов и другими направлениями.

Пресс-служба Минспорта России

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