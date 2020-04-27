Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Правления Фонда социального страхования РФ, прошедшем в режиме видеоконференции.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании Правления Фонда социального страхования Российской Федерации, которое прошло в режиме видеоконференции.

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В ходе мероприятия обсуждался проект федерального закона об исполнении бюджета Фонда социального страхования за 2019 г. Особое внимание было уделено анализу реализуемых мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции — в части компетенции Фонда.

По словам сенатора, состоялся подробный разговор о применении временных правил оформления листов нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности на случай карантина. «Одобрено продолжение работы региональными отделениями Фонда по назначению и выплате пособий, используя механизмы электронных листков нетрудоспособности, прямых выплат во всех субъектах Федерации. Поддержано предложение по использованию площадок объединений работодателей и профсоюзов по разъяснению временных правил оформления листков нетрудоспособности».

Александр Варфоломеев также отметил, что на заседании рассматривались меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). По поручению Президента Российской Федерации перечень предприятий будет расширен до всех субъектов МСП. В пострадавших отраслях страхователи, получившие отсрочку уплаты страховых взносов, будут иметь возможность ежемесячного погашения сумм равными долями в течение года по истечении 6 месяцев с даты предоставления отсрочки, сказал сенатор.

«Также рассмотрен вопрос об организации работы по обеспечению пострадавших на производстве в рамках реализации норм обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — добавил парламентарий.

Кроме того, Правление Фонда социального страхования РФ обсудило работу по обеспечению льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации (ТСР).

Комментируя итоги заседания, Александр Варфоломеев отметил заметное ускорение согласования и выпуска нормативно-правовых актов в Правительстве РФ, оперативную работу Фонда по переходу на электронный оборот документов, что обеспечивает бесконтактность в условиях пандемии и обеспечение на этом этапе своевременного изготовления ТСР для инвалидов.

По мнению сенатора, законодательство в сфере социального страхования на данном этапе проходит серьезную проверку на прочность и эффективность. Парламентарий считает необходимым держать под особым вниманием в нынешних условиях то, как работают врачи, средний медперсонал, фельдшеры, санитары, водители скорой помощи и как их защищают и поддерживают законы на случай профессиональных заболеваний.

Необходимо с особым вниманием мониторить применение на практике законов в сфере социального страхования

Александр Варфоломеев подчеркнул, что сейчас необходимо с особым вниманием мониторить применение на практике законов в сфере социального страхования, наработать предложения по его совершенствованию и повышению эффективности социальной защиты граждан страны.

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