Source: Russia – Council of the Federation

Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в этом макрорегионе – важнейшая задача, считает сенатор.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, наряду с другими комитетами верхней палаты парламента, обеспечивает сопровождение проектов федеральных законов, предусматривающих меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.

Смотрите также

Об этом сообщил председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

Сенатор обратил внимание, что пакет законопроектов, внесённых Правительством РФ, принят Государственной Думой в первом чтении 12 марта 2020 г.

По его словам, Арктика – стратегическая территория, важная для экономики страны и обеспечения ее безопасности. «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в этом макрорегионе – важнейшая задача. Ее решение позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Арктических территорий и превышение благосостояния их населения».

Арктика – стратегическая территория, важная для экономики страны

Как проинформировал глава Комитета СФ, к внесенным Правительством законопроектам регионами высказан ряд предложений. «Главное, чтобы принятые законы о развитии Арктики обеспечивали поддержку не только крупных компаний, но и среднего, малого бизнеса, а также баланс интересов предпринимателей и коренного населения Арктики», – подчеркнул Олег Мельниченко.

Парламентарий отметил, что сейчас продолжается работа по учету замечаний и предложений комитетов СФ и регионов при подготовке законопроектов к рассмотрению во втором чтении. Как считает сенатор, важно усилить роль субъектов Федерации в решении вопросов государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике. Также необходимо обеспечить общественный контроль за их отбором и реализацией, в том числе с участием представителей коренных народов Севера.

MIL OSI