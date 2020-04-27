Source: Russia – Council of the Federation

Впервые со времен введения инфляционного таргетирования в России в 2014 году ЦБ перешел к стимулирующей монетарной политике.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области считает своевременным решением снижение ключевой ставки Центрального Банка.

«Банк России, как и ожидалось, снизил ключевую ставку до 5,5 процентов годовых. Впервые со времен введения инфляционного таргетирования в России в 2014 году ЦБ перешел к стимулирующей монетарной политике – ключевая ставка опустилась ниже нейтрального диапазона 6–7 процентов», — сказал он.

По словам парламентарий, это своевременное решение, учитывая беспрецедентную ситуацию из‑за пандемии коронавируса. В сложившихся условиях необходимость стимулирования экономики выходит на первый план.

«В пользу активного смягчения монетарной политики выступает резкое падение экономической активности в России и мире из‑за ограничительных мер. Внезапная остановка экономики требует масштабной поддержки бизнеса и граждан, как со стороны правительства, так и со стороны Центрального банка. Снижение ключевой ставки позволит понизить ставки по кредитам, в том числе по ипотечным. Это окажет существенную помощь экономике, поскольку сделает более доступными заемные средства для компаний и граждан. Население и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку и снизить свою долговую нагрузку. В полную силу смягчение монетарной политики заработает, как только будут сняты карантинные меры, поскольку спрос в экономике сейчас в основном ограничен режимом самоизоляции», — указал Николай Журавлев.

Внезапная остановка экономики требует масштабной поддержки бизнеса и граждан

Кроме этого, запас по инфляции позволяет ЦБ перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике. Текущая годовая инфляция составляет около 3,1 процента, что по‑прежнему ниже целевых 4 процентов. Банк России полагает, что ускорение инфляции из‑за ослабления рубля и ажиотажного спроса на ряд товаров в запасы будет временным.

«Наконец, в пользу снижения ставки выступает стабилизация на нефтяном и валютном рынках. Меры Банка России по продаже валюты на открытом рынке позволили стабилизировать курс рубля, а бюджетное правило снизило зависимость курса от нефтяных цен», — сказал сенатор.

По его словам, решение по дальнейшему снижению ключевой ставки будет зависеть от эффекта от принимаемых сейчас мер.

«Когда страны начнут ослаблять карантинные меры, по мере восстановления транспортных перевозок, на которые приходится около 70 процентов всего спроса на топливо, начнут расти цены на нефть. Это ослабит давление на рубль и проинфляционные риски».

По мнению сенатора, уже в середине года баланс рисков для инфляции начнет смещаться в сторону дезинфляционного влияния сдержанного спроса. Такой прогноз при отсутствии внешних шоков позволил бы ЦБ продолжить снижение ключевой ставки.

«Это первый глобальный кризис, в котором центробанки развивающихся стран смягчают монетарную политику, а не ужесточают ее. Ранее они были более обеспокоены ослаблением нацвалют и инфляционными рисками, однако, в этот кризис, по природе своей не экономический, остро требуется именно поддержка экономики», — подчеркнул Николай Журавлев.

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