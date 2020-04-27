Образовательный проект ООО «Газпром добыча Ноябрьск» признан одним из лучших в стране

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 апреля 2020, 12:17

«Газпром-класс» МБОУ СОШ № 7 (Губкинский) ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отобран рабочей группой экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в числе 12 лучших в России проектов по направлению «Молодые профессионалы» по теме «Новые технологии в образовании».

В проекте использованы новые идеи профильного обучения в старшей школе. Основная цель — создать преемственную связь между образованием и производством. Для этого школа ведет тесное сотрудничество с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», используя различные обучающие методики с привлечением специалистов компании, совместно организуя экскурсии, лекции, практические занятия.

В ходе образовательного процесса школьники получают возможность попробовать себя в роли специалиста газодобывающей компании и приобретают опыт социальных практик в производственной среде ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

В итоге это дает возможность спланировать обучение старшеклассников по востребованным профессиям. Наработанный «Газпром-классом» опыт применим ко всей системе кадрового обеспечения арктического региона. Именно это и стало определяющим фактором в выборе данной совместной модели обучения губкинской школы и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в качестве проекта для сопровождения Агентством стратегических инициатив.

Отметим, что АСИ — «агент изменений», он ищет рациональные инициативы в России для дальнейшего их тиражирования. Так, лучшие практики по различным направлениям становятся доступными для многих и позволяют объединить усилия бизнеса и государства в решении социальных задач общества.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4000 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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