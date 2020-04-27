Совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами прекрасно понимаем, видим, что сейчас все усилия прежде всего сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей. Тем более, мы с вами это тоже знаем, наступил весенне‑летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий – пожаров и паводков, особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Здесь в ряде регионов уже достаточно сложная обстановка, и сегодня мы поговорим об этом подробнее, обсудим конкретные решения, которые необходимо принять сейчас.

В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы.

Поэтому прежде всего прошу вас доложить оперативную информацию по текущему положению дел в целом, дать прогноз, в каких регионах обстановка по пожарам и паводкам может осложниться и в этой связи какие упреждающие меры принимаются, что уже сделано и что планируется сделать для повышения защищённости населённых пунктов, ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

Отдельно прошу остановиться на работе МЧС и регионов по своевременному информированию граждан, в целом по обеспечению их безопасности.

Обозначаю этот вопрос как особый. Сейчас многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине, их возможности для передвижения объективно ограничены. В специальном режиме работают больницы, детские дома, дома престарелых.

С учётом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах, по организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется, по оказанию медицинской и другой помощи.

Повторю: все эти вопросы надо отработать до мельчайших деталей, в том числе чтобы чрезвычайные ситуации природного характера не спровоцировали локальных вспышек и очагов коронавирусной инфекции.

И конечно, под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жильё, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно. Понимаю проблемы, с которыми сейчас сталкиваются региональные бюджеты, но помощь пострадавшим гражданам, обеспечение безопасности людей – это приоритетная задача. Также своевременно, без волокиты должны подключаться, реагировать и федеральные ведомства.

Прошу коллег из регионов подробно остановиться сегодня на том, как строится такое взаимодействие между регионами и Федерацией, в том числе сохраняются ли так называемые долги и неисполненные обязательства со стороны федерального бюджета по реализации ранее принятых решений, мер, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращение.

Что ещё считаю важным отметить? Знаю, что наши спасатели работают профессионально, мужественно, если нужно – смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях. Если нужно, пойдут на риск ради других. Но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры.

Поручаю уделить особое внимание обеспечению максимальной безопасности сотрудников МЧС, работников всех ведомств и служб, волонтёров, которые участвуют в борьбе со стихийными бедствиями.

Давайте начнём работу.

Продолжение следует.

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