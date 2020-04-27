Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Гвианский космический центр27.04.2020 15:56

Специалисты ЦЭНКИ завершают работы в Гвиане

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершают работы в Гвианском космическом центре. На них возложено выполнение важнейших задач по приведению в исходное состояние и нейтрализации комплекта средств заправки на заправочной станции.

В этих работах задействованы восемь специалистов ЦЭНКИ и его филиалов — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина, Конструкторского бюро «Мотор» и Центра обеспечения компонентов ракетного топлива (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») с планируемым сроком окончания работ — 29 апреля 2020 года.

Ранее в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 Французский национальный центр космических исследований объявил о приостановке всех пусковых кампаний из Гвианского космического центра. Все средства выведения и технологическое оборудование Комплекса запуска «Союз» приведены в состояние долговременного хранения, что и потребовало выполнения завершающих работ отдельными специалистами.

Основная часть расчета — 240 специалистов ЦЭНКИ и других предприятий российской ракетно-космической отрасли — еще в марте были эвакуированы из Французской Гвианы в Российскую Федерацию чартерным авиарейсом. По прибытии домой сотрудники ЦЭНКИ прошли все необходимые мероприятия по самоизоляции. Все они в настоящий момент чувствуют себя хорошо. В ближайшее время оставшиеся специалисты будут также вывезены в Россию.

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