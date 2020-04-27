С. Белоусов: Готовность Алтайского края к посевной находится на самом высоком уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Такую оценку регион получил от полномочного представителя Президента РФ в СФО в ходе совещания по вопросам подготовки к прохождению весенних полевых сельскохозяйственных работ.

Готовность Алтайского края к посевной находится на самом высоком уровне. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края по итогам совещания по вопросам подготовки к прохождению весенних полевых сельскохозяйственных работ.

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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, неблагоприятно сказывающуюся на работе всех отраслей хозяйства, аграрии края не только в полной мере подготовились к посевной, но и приступили к ней, отметил Сергей Белоусов. Так уже ведется посев зерновых и зернобобовых культур – пшеницы, овса, ячменя, гороха. Эти культуры посеяны на площади более 5 тыс. гектаров. Кормовые культуры в данный момент посеяны более чем на 2 тыс. гектаров, а степные районы края приступают к посеву подсолнечника. Более чем на 1 млн гектаров проведено весеннее боронование почвы.

В ходе совещания губернатор Алтайского края Виктор Томенко ТоменкоВиктор ПетровичГубернатор Алтайского края проинформировал, что яровой сев запланирован на площади 4,5 миллиона гектаров, площадь зерновых увеличится до 3 млн 260 тыс. гектаров (+ 90 тысяч гектаров к 2019 году).

В поле готовы выйти 16 тысяч тракторов, 1,2 тысячи посевных комплексов и не менее 8 тысяч сеялочных агрегатов. Хозяйства обеспечены семенами в полном объеме, идёт закупка минеральных удобрений. «Проблем с обеспеченностью и поставками ГСМ нет. На данный момент закуплено 80 процентов дизельного топлива, бензина — в 1,5 раза больше, чем требуется непосредственно на посевную», — рассказал Виктор Томенко.

На заседании представители Министерства сельского хозяйства России положительно оценили опыт работы Алтайского края по подготовке к посевной. В регионе кондиционность семян близка к 100-процентному показателю, причем максимально эффективно используются сорта сельхозкультур отечественной селекции, наращиваются темпы обновления парка сельзхозмашин.

Отметив высокую степень готовности Алтайского края к посевной, Сергей Меняйло напомнил всем участникам совещания, что, в соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства в этом году перед субъектами Российской Федерации округа стоит задача собрать урожай 15,3 млн тонн.

«В том, что Алтайский край выполнит все возложенные на него задачи, нет никаких сомнений», — уверен Сергей Белоусов.

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