Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное27.04.2020 13:48

Третья космическая неделя на «Большой перемене»

Три недели подряд Госкорпорация «Роскосмос» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» организует различные конкурсные задания и онлайн-встречи с космонавтами. С 26 апреля по 3 мая 2020 года участники смогут познакомиться с космической вселенной и узнать много нового, а также принять участие в конкурсах, викторинах.

В частности, 27 апреля пройдет конкурс на знание предметов, которые побывали в космосе «АвыИнеЗнали», 29 апреля — онлайн-лекторий с космонавтом Роскосмоса Сергеем Кудь-Сверчковым на тему «10 заблуждений про космос», а 1 мая — конкурс о фотоснимках из космоса — нужно определить географический объект, находящийся на поверхности Земли.

Космическое направление в рамках конкурса «Большая перемена» продлится до 11 мая 2020 года. Мероприятия проходят при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Самые активные участники проекта получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Он стартовал 28 марта 2020 года и будет проходить до октября 2020 года. Регистрация участников открыта по ссылке.

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