Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное28.04.2020 09:00

«Аист-2Д»: 4 года работы

Сегодня, 28 апреля 2020 года, исполняется четыре года со дня запуска малого космического аппарата «Аист-2Д» ракетой-носителем «Союз-2.1а» c космодрома Восточный. Это был один из пусков, когда и ракета и спутник сделаны в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Сегодня специалисты РКЦ «Прогресс» управляют, принимают, обрабатывают и распространяют данные дистанционного зондирования Земли с аппарата «Аист-2Д». За четыре года его эксплуатации снято более 8 600 маршрутов, на апрель 2020 года это составляет более 50 млн кв. км территории земной поверхности — это третья часть площади суши Земли и десятая часть всей нашей планеты. За это время были отработаны блоки и устройства малого космического аппарата. Экспериментальные работы позволили расширить функционал как отдельных блоков, так и самого спутника, и главное — применить наработки на вновь разрабатываемых изделиях РКЦ «Прогресс».

Материалы космической съёмки позволяют решать различные тематические задачи. Одним из ключевых направлений практического использования данных является картография. Оперативные и архивные материалы космической съёмки со спутника «Аист-2Д», наряду с высокодетальными данными аппарата «Ресурс-П», передаются в Научно-исследовательский и производственный центр «Природа» для выполнения работ по обновлению топографических карт Российской Федерации масштабом 1:25 000.

В интересах Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с 2016 года данные дистанционного зондирования Земли используются для выявления и мониторинга мест незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых, а также несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов на территории области. Министерство информационных технологий и связи Кировской области использовало данные для выявления участков повреждения леса, территорий с признаками незаконной добычи полезных ископаемых и признаками несанкционированного размещения твёрдых бытовых отходов, а также мониторинга и борьбы с сорными и дикорастущими растениями на земельных участках, предназначенных для сельскохозяйственных культур.

В ближайшее время в интересах региональных органов государственной власти Волгоградской области РКЦ «Прогресс» планирует проводить регулярный мониторинг строительства объездной магистрали вокруг Волгограда и обводного канала, который будет создан для спасения Волго-Ахтубинской поймы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». На базе полученной информации с аппарата «Аист-2Д» были успешно реализованы пилотные проекты по мониторингу участков акваторий Тихого океана, Средиземного и Красного морей с активным ведением рыболовного промысла для выявления судов, ведущих незаконную рыболовную деятельность.

Для развития партнёрской сети и привлечения широкого круга потребителей к материалам космической съёмки заключаются дистрибьюторские договоры с ведущими организациями отечественного рынка данных дистанционного зондирования Земли. Опираясь на опыт работы по малому космическому аппарату «Аист-2Д» и схемотехнические решения РКЦ «Прогресс» ведёт работы по созданию космического комплекса «Аист», состоящего из двух малых аппаратов. Сегодня специалисты РКЦ «Прогресс» передали в научные организации технический проект на экспертизу, в марте 2021 будет завершён этап создания конструкторской документации.

С образцами материалов космической съёмки можно ознакомиться в разделе «Фотогалерея».

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