Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 апреля. – Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков выступил на онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума «Турбулентность ТЭК: точки роста в новой реальности». Модератором конференции стал руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олег Жданеев.

Минэнерго России ведет мониторинг ситуации на энергетических рынках, отметил Александр Гладков в ходе своего выступления. Он подчеркнул, что текущая ситуация на мировом нефтяном рынке, связанная с падением спроса и цен на нефть, не повлияет на исполнение Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.При этом Минэнерго России рассматривает дополнительные меры по поддержке отдельных секторов российского рынка.

«Мы рассматриваем возможность “подставить плечо” нефтесервисным компаниям, заказав им работы по анализу тех месторождений, которые интересны нефтекомпаниям. Если в это направление привлечь деньги банков и государства, мы создадим дополнительный запас прочности к периоду выхода из сложившегося кризиса. С одной стороны, мы сохраним персонал, оборудование, квалификации нефтесервисов, и с другой – создадим задел на дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли», – добавил Александр Гладков.

20.03.2020

22-25 июня 2020 года в Москве состоится 20-я юбилейная международная выставка «Нефтегаз-2020. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» и Национальныйнефтегазовый форум, которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр».

MIL OSI