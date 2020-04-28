А. Кутепов разработал законопроект, сокращающий для населения тариф на вывоз мусора

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект, согласно которому тариф на вывоз мусора снизится для населения.

Смотрите также

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений вНалоговый кодекс РФ и Федеральный закон «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса РФ», который направлен на отзыв в Правительство, сообщил парламентарий. Согласно расчетам, для населения этот тариф может снизиться на 17 процентов.

Сенатор напомнил, что в июле 2019 года изменениями в Налоговый кодекс услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) была освобождена от налога на добавленную стоимость. Вместе с тем указанные изменения привели к крайне незначительному снижению тарифа на услугу по обращению с ТКО, подчеркнул Андрей Кутепов.

«В отдельных случаях у региональных операторов возникает обязанность осуществить возврат в федеральный бюджет суммы НДС, ранее правомерно принятой к вычету, в отсутствие установленных источников финансирования, что негативно сказывается на их финансовой устойчивости. У юридических лиц-потребителей этой услуги исчезла возможность уменьшения суммы НДС путем зачета НДС, уплаченного в составе тарифа регионального оператора. Это привело к тому, что НДС сначала уплачивается владельцами объектов обращения с ТКО и другими подрядчиками регионального оператора, а потом повторно уплачивается юридическими лицами-потребителями услуг регионального оператора», — указал сенатор.

Таким образом, по его словам, цели по снижению тарифной нагрузки на потребителей, которые преследовались при внесении изменений в НК в 2019 году, не были достигнуты.

В соответствии с разработанным сенатором законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части отмены положений об освобождении услуги по обращению с ТКО, оказываемой региональными операторами, от НДС и установления для услуги регионального оператора по обращению с ТКО ставки НДС, равной нулю.

«В результате реализации указанных положений администрирование внесения НДС существенно упростится, а эффект от применения меры будет более заметным», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Он отметил, что за счет уменьшения расходов на оплату НДС тариф на услуги по обращению с отходами может быть снижен, а может быть замещен расходами на строительство и модернизацию объектов обращения с ТКО. Это позволит своевременно обеспечить достижение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКР» национального проекта «Экология» без необходимости повышения платы за услугу по обращению ТКО для потребителей.

За счет уменьшения расходов на оплату НДС тариф на услуги по обращению с отходами может быть снижен

«Кроме того, в отличие от освобождения от налогообложения отдельных операций применение нулевой ставки НДС дает региональному оператору возможность возмещения НДС при строительстве объектов обращения с ТКО, что также положительно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли, которая в настоящее время нуждается в серьезных капитальных вложениях», — сказал парламентарий.

MIL OSI