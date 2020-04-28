А. Майоров: Мы постоянно контролируем реализацию мер по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили ход проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды.

В Совете Федерации в формате видеоконференцсвязи прошло совещание «О ходе проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды».

Провел заседание председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор подчеркнул, что по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в Комитете СФ ведется работа по контролю над принимаемыми мерами, направленными на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Алексей Майоров отметил, что принимая во внимание государственную значимость обеспечения населения качественной упакованной питьевой водой, включая природную минеральную, защиты прав потребителей и недопущения производства и оборота упакованной питьевой воды из сомнительных источников, Правительством РФ принято решение о проведении с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды.

По его словам, эксперимент проводится в отношении упакованной воды, включая природную или искусственно минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ. Функции оператора информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента, осуществляет ООО «Оператор – ЦРПТ».

Сенатор проинформировал, что первым заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Федоровым ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ направлены письма об оказании содействия в привлечении предприятий — производителей упакованной питьевой воды к участию в эксперименте.

«Комитет оперативно предоставляет полученную из регионов и от членов Совета Федерации информацию о потенциальных участниках эксперимента в ООО «Оператор – ЦРПТ». Кроме того, мы направили письма крупнейшим производителям упакованной воды с приглашением к участию в эксперименте», — сообщил Алексей Майоров.

Совещание прошло с участием первых заместителей председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области и Сергея Митина, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области представителей Министерства промышленности и торговли России, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ООО «Оператор – ЦРПТ», экспертов.

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